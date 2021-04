Ο Ντουντού που αγωνίζεται ως δανεικός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την Παλμέιρας φέρεται να απασχολεί τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα.

Για την περίπτωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Εντουάρντο Περέιρα Ροντρίγκες (Ντουντού), ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, αλλά και η Γαλατασαράι σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία. O 29χρονος παίκτης αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλ Ντουχαΐλ και φέτος έχει καταγράψει 22 συμμετοχές με καλά νούμερα, καθώς μετράει 14 γκολ και 10 ασίστ. Από το 2015 μέχρι και το 2020 με τη φανέλα της Παλμέιρας είχε μετρήσει 46 γκολ και 62 ασίστ σε 193 συμμετοχές.

Ο Ντουνοτύ δεν φάινεται να είναι στα πλάνα του πρώην τεχνικού του «Δικεφάλου του Βορρά», Αμπέλ Φερέιρα, αλλά η ομάδα του έχει ορίσει τιμή πώλησης τα 6 εκατο. ευρώ.

