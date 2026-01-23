Αθλητικά

ΠΑΟΚ: «Σενάριο» για τον Χόρχε Σάντσες της Κρουζ Αζούλ

“Ψώνια” από την Κρουζ Αζούλ φέρεται να θέλει να κάνει και πάλι ο “δικέφαλος του Βορρά”
Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μεξικανού Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ, φέρεται να έχει εκφράσει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος,

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο στο Super Deportivo, από τον ΠΑΟΚ υπάρχει “ζεστό” ενδιαφέρον για τον 28χρονο δεξιό μπακ της Κρουζ Αζούλ.

Μάλιστα, ο Αργεντινός ρεπόρτερ κάνει λόγο για πρόταση του “δικέφαλου του Βορρά” στη μεξικανική ομάδα και έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για το κόστος της μετεγγραφής.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 28χρονος δεν θα ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο μετακόμισής του σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Σάντσες μετράει 18 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ, με τους Μεξικανούς να βγάζουν από τα ταμεία τους τρία εκατ. ευρώ το 2024 για να τον κάνουν δικό τους από τον Άγιαξ.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζουλ τον Γιώργο Γιακουμάκη.

