ΠΑΟΚ: Σερβική βόμβα με Τζέιμς Νάναλι στο «Δικέφαλο του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να περάσει στην εποχή Μυστακίδη στο διοικητικό κομμάτι και έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν σενάρια για απόκτηση αθλητών. Ο Τζέιμς Νάναλι αποτελεί ένα από αυτά και αν πραγματοποιηθεί θα μιλάμε για μεγάλη υπέρβαση.

Ο Τζέιμς Νάναλι έχει σπουδαία καριέρα στη Euroleague κυρίως με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ, ενώ αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Κίνα και έχιε κατά μέσο όρο 12.7 πόντους, ενώ σουτάρει με 45.8% στο τρίποντο και σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα είναι στόχος του ΠΑΟΚ.

«Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ιστορία του και θέλει να φέρει τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν, Τζέιμς Νάνελι. Η υπογραφή του θα αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου των φιλόδοξων Θεσσαλονικέων, που θέλουν να επαναφέρουν στον σύλλογο τη δόξα που είχε τον προηγούμενο αιώνα, όταν τα ασπρόμαυρα φορούσε στην Ευρωλίγκα και ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς», ανεφέρουν οι Σέρβοι.

Οι Θεσσαλονικείς έχει γίνει γνωστό ότι κινούνται και για τους Γκουντάιτις, Ρέντις και Χουγκάζ.