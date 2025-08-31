ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Μπιάνκο για να υπογράψει στην ομάδα του Λουτσέσκου

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο έφθασε το το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στη συνέχεια στον ΠΑΟΚ, ως δανεικός από την ιταλική Φιορεντίνα.

Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν μία επιπλέον λύση για την άμυνά του και επέλεξε τον 22χρονο Αλεσάντρο Μπιάνκο για να συμπληρώσει το ρόστερ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη νέα σεζόν σε Super League και Europa League.

Ο Ιταλός αμυντικός αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στην ημέρα τη μετεγγραφή του στους Θεσσαλονικείς και στη συνέχεια θα βρεθεί στην Τούμπα για να δει από κοντά τη νέα του ομάδα, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει και οψιόν για την αγορά του Μπιάνκο το επόμενο καλοκαίρι.