Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Μπιάνκο για να υπογράψει στην ομάδα του Λουτσέσκου

Ήρθε στην Ελλάδα για να «σφραγίσει» τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ ο Ιταλός αμυντικός
Ο Μπιάνκο στην άφιξή του στη Θεσσαλονίκη (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Ο Μπιάνκο στην άφιξή του στη Θεσσαλονίκη (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο έφθασε το το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στη συνέχεια στον ΠΑΟΚ, ως δανεικός από την ιταλική Φιορεντίνα.

Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν μία επιπλέον λύση για την άμυνά του και επέλεξε τον 22χρονο Αλεσάντρο Μπιάνκο για να συμπληρώσει το ρόστερ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη νέα σεζόν σε Super League και Europa League.

Ο Ιταλός αμυντικός αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στην ημέρα τη μετεγγραφή του στους Θεσσαλονικείς και στη συνέχεια θα βρεθεί στην Τούμπα για να δει από κοντά τη νέα του ομάδα, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΠΙΑΝΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΠΙΑΝΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΠΙΑΝΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει και οψιόν για την αγορά του Μπιάνκο το επόμενο καλοκαίρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo