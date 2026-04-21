ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης

Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη (21/04/26) για να διευθετήσει κάποιες προσωπικές του υποθέσεις και ίσως βρεθεί και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο (25/04/26, 20:30).

Ο Ιβάν Σαββίδης στο διάστημα παραμονής του στην Ελλάδα θα έχει πιθανότατα και συναντήσεις με ανθρώπους του ΠΑΟΚ για όλα τα τρέχοντα αλλά και μελλοντικά ζητήματα της ομάδας.

Άγνωστο είναι αν ο μεγαλομέτοχος του «δικεφάλου του Βορρά» θα βρεθεί στο Πανθεσσαλικό για να δει από κοντά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΟΦΗ.