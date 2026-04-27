Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Θλάση ο Μαντί Καμαρά και θεραπεία για τρεις ενόψει Ολυμπιακού

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν την πρώτη τους προπόνηση μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το εντός έδρας μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League, μετρώντας όμως τα προβλήματα που του άφησε η “μάχη” με τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του τελικού ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo και παιχνίδια 3 Vs 3 υψηλής έντασης.

Ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο. Ο μέσος του ΠΑΟΚ ξεκίνησε θεραπείες, ενώ με θεραπεία συνέχισαν και οι Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης και Κίριλ Ντεσπόντοφ .

Την Τρίτη (28.04,2026) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo