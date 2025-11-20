ΠΑΟΚ: Την Παρασκευή η συνεδρίαση της ΕΕΑ για την είσοδο του Μυστακίδη στην ΚΑΕ

Η ώρα για την αλλαγή ιδιοκτησίας στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ έφθασε, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να περιμένει πλέον την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) για να γίνει και τυπικά ο νέος “ισχυρός άνδρας” του “δικεφάλου του Βορρά”.

Η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη κατέθεσε το φάκελο για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΕΑ και το μέλος της Επιτροπής, Ηλίας Αρκούδης, αποκάλυψε ότι την Παρασκευή (21/11) θα γίνει η συνεδρίαση για να βγει η απόφαση για την αλλαγή ιδιοκτησίας στους Θεσσαλονικείς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αρκούδης ανέφερε στην ΕΡΤ τα εξής: “Σήμερα παραλήφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο φάκελος για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος έχει όλα τα έγγραφα. Κάποια οικονομικά έγγραφα θα πρέπει να τα δω εγώ, αλλά λόγω και του μεγέθους του κ. Μυστακίδη δε νομίζω πως θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Παρακάλεσα να κάνουμε όσο πιο γρήγορα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Βρούτση. Φρόντισε και ο πρόεδρος να συνεδριάσει η Επιτροπή αύριο με θέμα για δύο μεταβιβάσεις ομάδων».