Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Την Παρασκευή η συνεδρίαση της ΕΕΑ για την είσοδο του Μυστακίδη στην ΚΑΕ

Προχωράει άμεσα η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν στην Πυλαία (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν στην Πυλαία (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ώρα για την αλλαγή ιδιοκτησίας στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ έφθασε, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να περιμένει πλέον την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) για να γίνει και τυπικά ο νέος “ισχυρός άνδρας” του “δικεφάλου του Βορρά”.

Η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη κατέθεσε το φάκελο για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΕΑ και το μέλος της Επιτροπής, Ηλίας Αρκούδης, αποκάλυψε ότι την Παρασκευή (21/11) θα γίνει η συνεδρίαση για να βγει η απόφαση για την αλλαγή ιδιοκτησίας στους Θεσσαλονικείς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αρκούδης ανέφερε στην ΕΡΤ τα εξής: “Σήμερα παραλήφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο φάκελος για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος έχει όλα τα έγγραφα. Κάποια οικονομικά έγγραφα θα πρέπει να τα δω εγώ, αλλά λόγω και του μεγέθους του κ. Μυστακίδη δε νομίζω πως θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Παρακάλεσα να κάνουμε όσο πιο γρήγορα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Βρούτση. Φρόντισε και ο πρόεδρος να συνεδριάσει η Επιτροπή αύριο με θέμα για δύο μεταβιβάσεις ομάδων».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
80
77
66
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo