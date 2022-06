Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί τη Δευτέρα (27/6) για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του και θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τις Go Ahead Eagles, Γκρόνιγκεν, Άλκμααρ και Σταντάρ Λιέγης στις 29/02, 2/07, 6/07 και 9/07 αντίστοιχα, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να να γνωστοποιεί και τις ώρες των αγώνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει στο Άπελντορν μέχρι τις 10 Ιουλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

PreSeason Friendly Games



Vs @GAEagles

📆29.06

⏰20:00

🏟️SV Terwolde



Vs @fcgroningen

📆02.07

⏰16:030

🏟️Voetbalvereniging WWNA



Vs @AZAlkmaar

📆06.7

⏰19:00

🏟️SV Wissel



Vs @Standard_RSCL

📆09.07 pic.twitter.com/LXguv7gPLs