Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ στο το διεθνές συνέδριο «Congress Recent advances in Sports Injuries: Trends and Prevention υπό την αιγίδα της «Hellenic Association of Arthroscopy, Knee Surgery & Sports Traumatology “George Noulis” σε συνεργασία με το τμήμα Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωση, ο Βιεϊρίνια μίλησε στα ΜΜΕ, αλλά και από το βήμα του συνεδρίου, για τους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών και τη δική του εμπειρία με τους χιαστούς.

Οι δηλώσεις του Βιεϊρίνια

«Για μένα ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως αθλητής είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Για εμάς αυτές οι εμπειρίες των τραυματισμών δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά μαθαίνουμε πολλά, μαθαίνουμε και τους γιατρούς και φυσιοθεραπευτές σε αυτή τη φάση, που κανένας αθλητής δε χρειάζεται να βρεθεί.

Δεν είναι εύκολο, έχω εμπειρία και σαν τραυματίας, πέρασα δύο φορές τραυματισμό με ρήξη χιαστών. Είναι κάτι καινούριο για μας που μαθαίνουμε να είμαστε κάθε μέρα στον αγωνιστικό χώρο και για ένα σοβαρό τραυματισμό ξέρεις ότι θα είσαι εκτός για 5-6 μήνες. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, στην καλή ηλικία σου. Οπότε παίζει ρόλο στην ψυχολογία να έχεις καλούς γιατρούς και φυσιοθεραπευτές, δουλεύεις τόσες ώρες μαζί και αυτοί γίνονται και ψυχολόγοι.

Είχα αρκετούς τραυματισμούς, δύο σοβαρούς, με χιαστό, με βοήθησαν κυρίως οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές. Στον πρώτο χιαστό δεν ήξερα πως είναι να είσαι εκτός δράσης για έξι μήνες. Προσπαθώ κι εγώ να βοηθήσω τους νέους που έχουν τραυματισμούς στον τομέα της ψυχολογίας για να συνέλθουν στο 100%. Αξίζει μπράβο και στο δικό μας επιτελείο που βοηθά σωματικά και ψυχολογικά».