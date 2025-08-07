ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Σκορ πρόκρισης στην κατάμεστη Τούμπα ψάχνει ο Δικέφαλος του Βορρά

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βόλφσμπεργκερ το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025, 20:30, Newsit.gr, Open TV), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (7 Αυγούστου στις 20:30).

Ο ΠΑΟΚ μετά την κατάκτηση της 3ης θέσης στο πρωτάθλημα εκκινεί το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο του φετινό επίσημο θα γίνει σε μια sold out Τούμπα και ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει το πρώτο του βήμα προς τη League Phase της διοργάνωσης.

Η ρεβάνς των δυο ομάδων είναι προγραμματισμένη για τις 14 Αυγούστου στις 20:00, στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τέσσερα φιλικά προετοιμασίας αυτό το καλοκαίρι, έχοντας δυο νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Απ’ την άλλη, η ψυχολογία στην Κυπελλούχο Αυστρίας του Ντίτμαν Κουμπάουερ δεν είναι στα καλύτερα δυνατά επίπεδα μιας και μπήκε με ήττα στο φετινό πρωτάθλημα (ηττήθηκε με 2-0 από την Άλταχ εντός έδρας).

Η Βόλφσμπεργκερ προέρχεται από την κορυφαία σεζόν της ιστορίας της, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Κύπελλο Αυστρίας, επικρατώντας της Χάρτμπεργκ με 1-0 στον τελικό. Παράλληλα, ολοκλήρωσε την περσινή Bundesliga στην τρίτη θέση, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Ο Δανός διαιτητής, Μόρτεν Κρογκ θα σφυρίξει τον αγώνα της Θεσσαλονίκης, με βοηθούς τον Βόλενμπεργκ Ράσμουσεν και τον Στέφεν Μπράμσεν, ενώ 4ος θα είναι ο Γιακομπ Κάρλσεν. Στο VAR θα είναι οι Γιόνας Χάνσεν και Σάντι Πούτρος.

Όποια ομάδα προκριθεί, θα κληθεί να αποκλείσει τον νικητή του ζευγαριού Ριέκα – Σέλμπουρν, για να μπει στη League Phase του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει είτε στην Κροατία είτε στην Ιρλανδία στις 21 Αυγούστου κι η ρεβάνς στην Τούμπα μία εβδομάδα αργότερα, ήτοι στις 28 Αυγούστου.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Βόλφσμπεργκερ, τότε θα «υποβιβαστεί» στα playoffs του Conference League και θα αντιμετωπίσει το νικητή του Αράζ – Ομόνοια. Ο πρώτος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα στις 21 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς επτά μέρες αργότερα στις 28 Αυγούστου.