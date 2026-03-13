ΠΑΟΚ: Χωρίς Γιακουμάκη, Ζίφκοβιτς και Κένι η προπόνηση του «δικεφάλου» ενόψει Λεβαδειακού

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο το Λεβαδειακό στην Τούμπα (15/03/26, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και από την προπόνηση απουσίαζαν οι Γιακουμάκης, Ζίφκοβιτς και Κένι.

Οι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ υποβλήθηκαν σε θεραπεία και το πιο πιθανό είναι να απουσιάσουν από την αναμέτρηση με το Λεβαδειακό, στην οποία ο «δικέφαλος» έχει ανάγκη το τρίποντο για να μείνει σε απόσταση αναπνοής ή και να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού αυτή τη στιγμή είναι στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Οι παίκτες μετά την προπόνηση και κάποια παιχνίδια κατοχής, δούλεψαν στο τακτικό κομμάτι με τους προπονητές μέσα από διάφορες ασκήσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Η προετοιμασία για τον αγώνα με τους Βοιωτούς θα ολοκληρωθεί αύριο (14/03/26), όπου πιθανότατα ο Λουτσέσκου δεν θα ανακοινώσει αποστολή, όπως συνηθίζει.