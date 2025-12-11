Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια η ασπρόμαυρη ενδεκάδα για Λουντογκόρετς

Βασικός ο Ιβανούσετς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Τσάλοφ
Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα (19:45), ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα ξεκινήσει η ομάδα του.

Σ’ αυτή δεν βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίο δεν είναι απόλυτα έτοιμος να βγάλει 90λεπτο.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Τσάλοφ.

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
87
82
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo