ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια η ασπρόμαυρη ενδεκάδα για Λουντογκόρετς

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα (19:45), ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα ξεκινήσει η ομάδα του.

Σ’ αυτή δεν βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίο δεν είναι απόλυτα έτοιμος να βγάλει 90λεπτο.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Τσάλοφ.

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας.