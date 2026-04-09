ΠΑΟΚ: Υποδοχή ηρώων μετά την πρόκριση επί της Μούρθια στο FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία πρόκριση επί της Μούρθια στο FIBA Europe Cup και θα αγωνιστεί στον τελικό της διοργάνωσης, γεγονός που έφερε και έξαλλους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς του.

Πλήθος οπαδών του ΠΑΟΚ βρέθηκαν έτσι και στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν τους… ήρωες της Μούρθια και να τους αποθεώσουν για το θρίαμβο της Ισπανίας.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζήτησαν όμως και την… κούπα από τους παίκτες της ομάδας τους, οι οποίοι και θα διεκδικήσουν για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του FIBA Europe Cup.

Tρέλα στο “Μακεδονία” στην υποδοχή της ομάδας του ΠΑΟΚ, “φέρτε μας το ευρωπαϊκό” το σύνθημα που δονούσε το αεροδρόμιο. pic.twitter.com/4CVTPtrGsT — SPORT24 (@sport24) April 9, 2026