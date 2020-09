Ο Χρήστος Τζόλης έχει ξεκινήσει με εκπληκτικό τρόπο τη σεζόν στον ΠΑΟΚ και το όνομά του έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί “ντόρο” στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται και μεταξύ των 40 υποψηφίων για το βραβείο “Golden Boy” του 2020.

Ο Έλληνας εξτρέμ έχει ήδη σκοράρει στο πρωτάθλημα και το Champions League, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Ελλάδας, από τον Τζον Φαν’τ Σιπ, “εκτοξεύοντας” τις προσδοκίες για την καριέρα του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στους συνυποψηφίους του για το βραβείο του Golden Boy, βρίσκονται “καυτά” ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Σάντσο και Χάαλαντ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν Μονάχου κι ο Ανσού Φατί της Μπαρτσελόνα.

