Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει ΑΕΚ

Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου
Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το κρίσιμο ντέρμπι στην έδρα της ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική της Super League (19.04.2026, 18:00, Newsit.gr) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει τα προβλήματά του να μειώνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΑΟΚ, οι Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι ακολούθησαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης κι έτσι δεν αποκλείεται να είναι “ετοιμοπόλεμοι” για το “μεγάλο” ματς στην έδρα της ΑΕΚ.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές δούλεψαν και ατομικά, ενώ θεραπεία έκανε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. H προπόνηση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στη συνέχεια η ομάδα δούλεψε μέσα από ασκήσεις στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης στην Allwyn Arena.

Την Παρασκευή (17.04.2026) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
168
106
101
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo