Παπαθεοδώρου μετά την παραμονή του Αμαρουσίου στην GBL: «Συλλυπητήρια στους απέναντι, δεν τα κατάφεραν»

Το Μαρούσι ηττήθηκε με 101-85 από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της GBL, αλλά κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία, γεγονός που σχολίασε με αιχμές, αλλά και δάκρυα στα μάτια, ο προπονητής της ομάδας, Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Έχοντας ανοίξει “πόλεμο” τον τελευταίο καιρό με την ΕΟΚ και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είπε “συλλυπητήρια στους απέναντι”, στις δηλώσεις του μετά την παραμονή του Αμαρουσίου στην GBL και τον υποβιβασμό του Πανιωνίο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε τα εξής: “Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη και καλή τύχη στον τελικό. Εύχομαι ολόψυχα να φέρει το κύπελλο που του αξίζει στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια σε όλους για την τεράστια προσπάθεια που έχουμε κάνει. Συλλυπητήρια στους απέναντι, δεν τα κατάφεραν.

Πανηγυρίζουμε που τα καταφέραμε. Είμαστε περήφανοι για τους παίκτες μας, για το προσωπικό, για τους φιλάθλους μας και όσους μας στάθηκαν. Συγχαρητήρια στον κόσμο. Συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη μας που έχει ήθος και αξιοπρέπεια και προχωράμε”.