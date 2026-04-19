Παραδοχή Λουτσέσκου: Δεν ήμασταν έτοιμοι, κέρδισε δίκαια η ΑΕΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραδέχθηκε ότι η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από τον ΠΑΟΚ, γι’ αυτό και έφτασε στην ευρεία νίκη με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, υποστήριξε ότι η ομάδα του δεν ήταν έτοιμη και ότι η ΑΕΚ κέρδισε δίκαια το ντέρμπι Δικεφάλων για τη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι επιλογές κατά κάποιον τρόπο ήταν και… αναγκαστικές, ξεκινώντας με τον Μιχαηλίδη που προπονούνταν με ενοχλήσεις στο γόνατο, Ζίβκοβιτς, Κένι και Μεϊτέ έκαναν μόνο δύο προπονήσεις, οπότε οι επιλογές ήταν συγκεκριμένες. Η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση, ενέργεια, κέρδισε δεύτερες μπάλες και πάλεψε στο γήπεδο, εμείς δεν είχαμε ενέργεια και δεν ήμασταν έτοιμοι.

Εδώ και δύο μήνες περνάμε δύσκολες καταστάσεις, όταν μία ομάδα είναι χτισμένη είναι να παίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι δύσκολο να αλλάξει όταν της λείπουν 4-5 κομβικοί ποδοσφαιριστές της. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από σήμερα, ίσως την επιστροφή κάποιων παικτών, έχουμε μπροστά μας έναν κομβικό τελικό κυπέλλου και να αντιδράσουμε.

Ως συμπέρασμα, ήρθαμε σε ένα πολύ κομβικό ματς χωρίς τα απαιτούμενα για να κερδίσεις ένα ντέρμπι, κάτι που είχε η ΑΕΚ», ήταν οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της Cosmote TV.