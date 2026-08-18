Αθλητικά

Παράνοια στη Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Ιτούδης δεν θέλει τον Μπλατ που ήρθε πριν 15 μέρες

Οι ισραηλινοί ψάχνουν ομάδα για να δώσουν δανεικό τον γκαρντ
Ο Μπλατ
Ο Μπλατ με τη φανέλα της Μακάμπι/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σπάνια πράγματα συμβαίνουν στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού όπως αναφέρουν Μέσα από το Ισραήλ, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν υπολογίζει τον Ταμίρ Μπλατ, που αποκτήθηκε πριν 15 μέρες με συμβόλαιο τριετίας και απολαβές 4.000.000 συνολικά.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ψάχνει ομάδα για να δώσει δανεικό τον Μπλατ, μιας και δεν είναι στα πλάνα του Ιτούδη για τη νέα σεζόν και το συμβόλαιό του είναι μεγάλο για να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής.

Την περασμένη σεζόν ο 29χρονος Ισραηλινός γκαρντ με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε κατά μέσο όρο στη Euroleague 6.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ με 36.5% στο τρίποντο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
131
87
79
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo