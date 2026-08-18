Παράνοια στη Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Ιτούδης δεν θέλει τον Μπλατ που ήρθε πριν 15 μέρες

Σπάνια πράγματα συμβαίνουν στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού όπως αναφέρουν Μέσα από το Ισραήλ, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν υπολογίζει τον Ταμίρ Μπλατ, που αποκτήθηκε πριν 15 μέρες με συμβόλαιο τριετίας και απολαβές 4.000.000 συνολικά.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ψάχνει ομάδα για να δώσει δανεικό τον Μπλατ, μιας και δεν είναι στα πλάνα του Ιτούδη για τη νέα σεζόν και το συμβόλαιό του είναι μεγάλο για να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής.

Την περασμένη σεζόν ο 29χρονος Ισραηλινός γκαρντ με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε κατά μέσο όρο στη Euroleague 6.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ με 36.5% στο τρίποντο.