Μπορεί κατά τη διάρκεια της σεζόν να ειπώθηκαν πολλά για την παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά σύμφωνα με το «Sky Sports» ο Αργεντινός δεν θα το… κουνήσει από το Παρκ Ντε Πρενς, τουλάχιστον για έναν ακόμα χρόνο. Κάτι διαφορετικό, φαίνεται πως θα συμβεί με την περίπτωση του Νεϊμάρ.

Πιο συγκεκριμένα, το σημερινό (25.04.2022) ρεπορτάζ το «Sky Sports», αποκαλύπτει την πρόθεση του Λιονέλ Μέσι, να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν για άλλη μια χρονιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Λιονέλ Μέσι θα… μείνει στο Παρίσι, για να «φτιάξει» και πάλι τα νούμερα του, να οδηγήσει την Παρί Σεν Ζερμέν σε περισσότερες επιτυχίες και ακολούθως να αποφασιστεί από κοινού το μέλλον των δύο πλευρών.

Σύμφωνα πάντως με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν ισχύει το ίδιο και για τον Νεϊμάρ. Για πρώτη φορά από τότε που τον απέκτησε από την Μπαρτσελόνα, η Παρί «βλέπει» θετικά το ενδεχόμενο πώλησής του ώστε να βάλει και αρκετά λεφτά στα ταμεία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, η σχέση του με τους οπαδούς της ομάδας μόνο καλή δεν είναι ενώ και η απόδοσή του δεν είναι η αναμενόμενη.

BREAKING: Lionel Messi is expected to STAY at PSG for at least one more season. ✅ pic.twitter.com/mOKD6UjsOI