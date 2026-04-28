Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Ο ημιτελικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Champions League

Ένα ποδοσφαιρικό έπος για τα ημιτελικά του Champions League
Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα από κάθε άποψη ματς στην ιστορία του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 5-4 της Μπάγερν Μονάχου στο “Παρκ ντε Πρενς” στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό της διοργάνωσης που θα μείνει αξέχαστος τόσο για το θέαμά του, όσο και για τα γκολ που μπήκαν.

Ο αγώνας ήταν ιστορικός για το Champions League, αφού τα εννέα γκολ που πέτυχαν συνολικά Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου, έδωσαν στο συγκεκριμένο ημιτελικό την σχετική κορυφή σε ματς 4άδας, με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Champions League.

Οι ημιτελικοί με τα περισσότερα γκολ:

Απρίλιος 2026: Παρί – Μπάγερν 5-4

Απρίλιος 2018: Λίβερπουλ – Ρόμα 5-2

Απρίλιος 1995: Άγιαξ – Μπάγερν 5-2

Μάιος 2025: Ίντερ – Μπαρτσελόνα 4-3

