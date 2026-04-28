Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4 τελικό: Τρομερός ημιτελικός με εννέα γκολ

Η ημιτελική φάση του Champions League ξεκινάει απόψε (28.04.2026) με την Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου, μια “μάχη” που την είδαμε και στην 4η αγωνιστική της League Phase, με τους Βαυαρούς να παίρνουν τη νίκη (1-2). Η γαλλική ομάδα προέρχεται από την πρόκριση κόντρα στη Λίβερπουλ. Απ’ τη μεριά τους, οι Γερμανοί απέκλεισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η ρεβάνς σε μια εβδομάδα, στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου
Πάνω στη γραμμή έδιωξαν οι Γάλλοι
Η Μπάγερν έκλεψε ψηλά την μπάλα, ωστόσο η απόφαση του Ολίσε να ψάξει με λόμπα τον Κέιν ήταν λανθασμένη, με την μπάλα να περνάει άουτ
Ο αποψινός ημιτελικός είναι εκείνος με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Champions League
Φτάσαμε στο 80'
Ακυρώνεται για οφσάιντ γκολ του Λουίς ντίας - Υπάρχει έλεγχος της φάσης
Μετράει" το 5-2
θα ελεγχθεί για πιθανό οφσάιντ του Ντεμπελέ η φάση
ο Χακίμι έκανε το γύρισμα από δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους, έφτασε στο δεύτερο δοκάρι έπειτα από προσποίηση του Ντεμπελέ και εκεί ήρθε με φόρα ο Κβαρατσκέλια για να κάνει το 4-2
Το ματς έχει κρατήσει τον καλό του ρυθμό
Στο έδαφος ο Κβαρατσκέλια, βρίσκοντας το πόδι του Ουπαμπεκανό τη στιγμή που σούταρε - η φάση πέρασε και από έλεγχο VAR και δεν υπήρξε πέναλτι
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
θα το εκτελέσει ο Ντεμπελέ
Θα δει ο διαιτητής τη φάση
Στη σέντρα που έβγαλε ο Ντεμπελέ, η μπάλα φαίνεται να βρίσκει στο χέρι του Ντέιβις
Πιθανή φάση για πέναλτι υπέρ της Παρί
... που πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και κεντρικά, βρήκε χώρο αφού άργησαν να πέσουν και να τον μαρκάρουν, έπιασε μια... σουτάρα από το ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-2
Κάθετη του Ντεμπελέ, ο Ντουέ έκανε το πλασέ από θέση δεξιά στην περιοχή της Μπάγερν, η μπλαλα πέρασε ελάχιστα άουτ
καθοριστικό "στοπ" του Ουπαμπεκανό στο σουτ του Ντεμπελέ
Ο Ολίσε χόρεψε όποιον βρήκε μπροστά του, πάνω στη γραμμή του άουτ, μπήκε από τα δεξιά στην αντίπαλη περιοιχή, έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, στο δοκάρι, με τον Σαβόνοφ να μπλοκάρει
Ο Γεωργιανός πήρε την μπάλα στα αριστερά, ταλαιπώρησε τον Στάνισιτς και πλάσαρε υπέροχα με το δεξί για την ισοφάριση
Κάθετη πάσα στον Ντεμπελέ που έφυγε προς την αντίπαλη εστία, με τον Γάλλο επιθετικό να κάνει τραγικό πλασέ προ του Νόιερ
Από κάθετη, ο Ολίσε βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλα δεν μπόρεσε να νικήσει τον πορτιέρε της Παρί
Για ανατροπή του Λουίς Ντίας
Η άμυνα της Μπάγερν έδιωξε την μπαλιά του Κβαρατσχέλια
Ο Πάβλοβιτς έκοψε υποδειγματικά τον Ντεμπελέ
Καλός ρυθμός στο ματς από τις δυο ομάδες. Η Παρί προσπαθεί να παίξει πιο επιθετικά, αλλά η Μπάγερν πιέζει αποτελεσματικά και δεν έχει δεχθεί ακόμα ευκαιρία στα καρέ της
Ατομική προσπάθεια του Ολίσε και γύρισμα από δεξιά, ο Σαφόνοφ έπεσε και μπλόκαρε
Το τεράστιο κορεό των φίλων της Παρί
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Με 4-3-3 θα παραταχθούν οι Παριζιάνοι, με 4-2-3-1 οι Βαυαροί. Υπενθυμίζεται πως οι δεύτεροι δεν θα έχουν στον πάγκο τους τον Βενσάν Κομπανί, λόγω τιμωρίας
Το ζευγάρι του τελικού του 2020 ανταμώνει ένα βήμα πριν τη Βουδαπέστη, εκεί όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ
Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει αποκλειστεί στα δύο τελευταία νοκ άουτ παιχνίδια από γερμανικές ομάδες, προηγουμένως όμως είχε τέσσερις σερί προκρίσεις
Η Μπάγερν έχει 14 νίκες στις τελευταίες 16 αναμετρήσεις της κόντρα σε γαλλικές ομάδες, με έξι διπλά στα επτά τελευταία παιχνίδια της μακριά από την «Allianz Arena»
Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν έχουν από 38 γκολ στο φετινό Champions League, που είναι τα περισσότερα στη διοργάνωση. Ωστόσο, οι πρωταθλητές Γαλλίας έχουν παίξει δύο αγώνες περισσότερους, στα play off
Οι Βαυαροί θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν αυτό που πέτυχαν του περασμένου Νοεμβρίου όταν είχαν επικρατήσει στο πλαίσιο της League Phase με 2-1 μέσα στη Γαλλία
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, θέλει να πάρει τη νίκη για να ανακτήσει αβαντάζ ενόψει της ρεβάνς στο Μόναχο την ερχόμενη εβδομάδα
Διαιτητής: Σάντρο Σέρερ
Βοηθοί: Άνχελ Νεβάδο, Γουαδαλούπε Πόρας Αγιοσο
4ος: Χεσούς Χιλ Μανθάνο
VAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ
Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Πάτσο, Χακίμι, Μαρκίνιος, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ, Ντουέ
Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Στάνισιτς, Ντέιβις, Πάβλοβιτς, Λουίζ Ντίαζ, Ολίσε, Μουσιάλα, Κέιν
Οι αναπληρωματικοί του Λουίς Ενρίκε: Σεβαλιέ, Μαρίν, Μπεράλντο, Ζαμπάρνι, Φαμπιάν Ρουίθ, Γκονσάλο Ράμος, Κανγκ Ιν Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Φερνάντεθ, Μπαρκολά, Εμπαγέ.
Οι αναπληρωματικοί του Κομπανί: Ουλράιχ, Ούρμπιγκ, Γκορέτσκα, Κιμ, Ίτο, Λάιμερ, Οφλί, Τζάκσον, Πάβιτς.
