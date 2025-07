Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου: Ανατριχιαστικός τραυματισμός για τον Μουσιάλα, έβαλε τα κλάματα ο Ντοναρούμα

Μία από τις πιο δυσάρεστες στιγμές του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έγινε στην αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπάγερν Μονάχου με τον Τζαμάλ Μουσιάλα υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό προκαλώντας παγωμάρα σε παίκτες και φιλάθλους.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν Μονάχου συγκρούστηκε άσχημα με τον Ντοναρούμα της Παρί Σεν Ζερμέν με την πτώση του στο έδαφος να έχει δραματική κατάληξη. Από τις πρώτες εικόνες φάνηκε πως το αριστερό πόδι του Γερμανού υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή κάκωση ή κάταγμα, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη διάγνωση.

Οι αντιδράσεις όσων είδαν το πόδι του Μουσίαλα ήταν χαρακτηριστικές, με τους παίκτες να μην μπορούν να αντικρίσουν το θέαμα και τη σοβαρότητα του τραυματισμού!

Oh God, oh God, oh God… Musiala’s catastrophic injury!!!!



