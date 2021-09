Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το απόλυτο των 8 νικών μετά από 8 αγώνες πρωταθλήματος, αλλά η συνύπαρξη τόσων αστέρων στην επίθεσή της φαίνεται ότι δημιουργεί συνεχώς προβλήματα.

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε… σήριαλ την προηγούμενη εβδομάδα και μετά την αλλαγή του από τον Ποτσετίνο, ο οποίος καλείται πλέον να διαχειριστεί κι ένα ακόμη “επεισόδιο”, αυτή τη φορά με τους Εμπαπέ και Νέιμαρ.

Κι αυτό γιατί ο Γάλλος επιθετικός δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό του με τον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του. Η κάμερα τον “έπιασε” τον πάγκο να λέει «όταν είμαι εγώ σε τέτοια θέση, δεν μου δίνει ποτέ πάσα», εμφανώς απογοητευμένο με τον Νέιμαρ, μετά το γκολ του Ντράξλερ. Το γεγονός έγινε φυσικά viral, ως ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί και στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν.

After Neymar provided the assist for Julian Draxler’s goal to seal the 2-0 victory over Montpellier, Kylian Mbappé was spotted complaining to Idrissa Gana Gueye that Neymar doesn’t pass him the ball when it’s him in that position.



