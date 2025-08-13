Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ live ο τελικός για το Super Cup Ευρώπης

H κάτοχος του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν και η νικήτρια του Europa League, Τότεναμ, διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το ευρωπαϊκό Super Cup Ευρώπης στο στάδιο «Φρίουλι» του Ούντινε, σε μια αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον.
ΤελικόςSuper Cup Ευρώπης
0 - 0
1ο ημίχρονο
23:09 | 13.08.2025
Πανηγυρίζει έξαλα το γκολ του ο Κρίστιαν Ρομέρο μπροστά από τους φίλους της Τότεναμ
23:07 | 13.08.2025
Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Πέδρο Πόρο, απίθανη κεφαλιά του Ρομέρο για το γκολ των Λονδρέζων
23:05 | 13.08.2025
47
2ο γκολ για την Τότεναμ!
23:05 | 13.08.2025
Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες
22:48 | 13.08.2025
Σέντρα στην επανάληψη
22:48 | 13.08.2025
Παρί - Τότεναμ 0-1
22:48 | 13.08.2025
Ημίχρονο στον τελικό
22:42 | 13.08.2025
Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 0-1
22:42 | 13.08.2025
Θα μετρήσει το γκολ του Ολλανδού
22:41 | 13.08.2025
Θα εξεταστεί η φάση για ενδεχόμενο οφσάιντ
22:41 | 13.08.2025
Οι Λονδρέζοι με τον Φαν Ντεν Φεν θα προηγηθούν στον τελικό
22:34 | 13.08.2025
ΓΚΟΛ για την Τότεναμ
Ο Φαν Ντεν Φεν στο 39΄μετά από μια φάση διαρκείας σκοράρει για τα «σπιρούνια»
22:34 | 13.08.2025
33΄
0-0 δεν υπάρχει σκορ στον τελικό
22:26 | 13.08.2025
Πατάει καλύτερα τα τελευταία λεπτά η Τότεναμ στο γήπεδο
22:26 | 13.08.2025
Θα υπάρξει ένα cooling break προκειμένου να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές
22:22 | 13.08.2025
25 λεπτά στο ρολοί
22:21 | 13.08.2025
Η Παρί έχει συναντήσει ένα «τοίχος» μπροστά της, με την Τότεναμ να παίζει ένα 5-3-2 με σκοπό να κλείσει τους χώρους και να μην αφήσει κενά αμυντικά τα οποόα η Παρί έχει δείξει πως «τιμωρεί»
22:18 | 13.08.2025
Η Παρί έχει τη μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί, με την Τότεναμ έχοντας σχεδόν όλη την ομάδα πίσω από την σέντρα να αμύνεται
22:18 | 13.08.2025
17 λεπτά χωρίς σκορ στο παιχνίδι
22:11 | 13.08.2025
Δεν έχει ρυθμό ο τελικός
22:03 | 13.08.2025
Πιο πιεστική η Παρί στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα
22:02 | 13.08.2025
1΄Πρώτη τελική στο παιχνίδι
Ο Πέδρο Πόρο από πολύ μακριά έκανε ένα δυνατό σουτ με τη μπάλα να καταλήγει άουτ
22:02 | 13.08.2025
1΄
Ξεκίνησε η αναμέτρηση
21:58 | 13.08.2025
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στον αγώνα
21:57 | 13.08.2025
Και τα δυο ευρωπαϊκά τρόπαια στον αγωνιστικό χώρο
21:57 | 13.08.2025
Πολύ όμορφες εικόνες στο γήπεδο
21:56 | 13.08.2025
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
21:54 | 13.08.2025
Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους, Σπενς, Ριτσάρλισον
Οι 11 της Τότεναμ
21:52 | 13.08.2025
Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια
Η 11αδα της Παρί
21:48 | 13.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ
21:48 | 13.08.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
