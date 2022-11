Ένα από τα εθνικά σύμβολα της Γαλλίας, ο Φρυγικός σκούφος, επιλέχθηκε ως οι μασκότ των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Η Οργανωτική Επιτροπή «Παρίσι 2024» θέλησε να πρωτοτυπήσει, επιλέγοντας ένα από τα σύμβολα της γαλλικής επανάστασης -και της ελευθερίας- τον Φρυγικό σκούφο, για μασκότ των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανώσει η χώρα.

Ο Φρυγικός σκούφος (Le bonnet phrygien στα γαλλικά) ή «σκούφος της ελευθερίας» είναι ένα κάλυμμα κεφαλής κωνικού σχήματος -συχνά ερυθρού χρώματος- και ένα από τα χαρακτηριστικά της Μαριάν, της αλληγορικής μορφής της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η επιλογή των Γάλλων έχει και συμβολικό χαρακτήρα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα επανάστασης στον αθλητισμό, που μπορεί και αξίζει να έχει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες.

“Δεν επιλέξαμε κάποιο ζώο που συνήθως είναι πολύ αγαπητή μασκότ, αλλά κάτι που εκφράζει τα ιδανικά. Θέλαμε αυτές οι δυο μασκότ (σ.σ. Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων) να ενσαρκώσουν το γαλλικό πνεύμα” ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Τόνι Εστάγκε.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Γάλλων, τα κέρδη που θα προκύψουν από τις πωλήσεις της συγκεκριμένης μασκότ, θα ξεπεράσουν τα 127 εκατ. ευρώ.

