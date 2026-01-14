Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104: Την ισοπέδωσε στο Βελιγράδι με 25άρα Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στο Βελιγράδι, διαλύοντας την τραγική Παρτιζάν με 104-66 για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Στο 13-8 οι Πειραιώτες, με τον Βεζένκοφ να σταματάει στους 25 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ήταν το απόλυτο φαβορί κόντρα στην αποδεκατισμένη Παρτιζάν, η οποία παραπαίει αγωνιστικά και διοικητικά, αποτελώντας σάκο του μποξ στην Euroleague, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάστηκε σοβαρή και επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της από την αρχή του αγώνα, “καθαρίζοντας” την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Στο 13-8 ανέβηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη του για την είσοδο στην πρώτη τετράδα. Στο 6-15 υποχώρησε η Παρτιζάν, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, έχοντας υποστεί 7 σερί ήττες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ μέτρησε 25 πόντους (6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κερδισμένα φάουλ και 32 PIR.

Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος είχε 12 πόντους με 4/4 τρίποντα και 7 ασίστ, ενώ Μιλουτίνοφ και Χολ είχαν από 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε ένα ματς στο οποίο οι ερυθρόλευκοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν rotation.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκε ο Ουάσινγκτον με 28 πόντους.

Ο αγώνας δεν χρήζει καμίας κριτικής. Η Παρτιζάν ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο (17-20), καθώς στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πάτησε τέρμα το γκάζι, ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (30-52), ενώ στη συνέχεια η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 30, στους 40 ακόμα και στους 45 πόντους (55-100).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-20, 30-52, 43-79, 66-104.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Ουάσινγκτον 28 (7/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/7 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Οσετκόβσκι 2, Μαρίνκοβιτς 7 (1/4 τρίποντα), Ποκουσέβσκι (0/4 τρίποντα), Πέιν 5 (1/5 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνγκα 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λάκιτς 2, Τζεκίρι 4 (10 ριμπάουντ), Φερνάντο 11 (1/1 τρίοντο, 5 ριμπάουντ), Καλάθης (0/4 σουτ, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12 (4/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Νιλικίνα 6 (2/5 τρίποντα), Γουόρντ 5 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 2 (0/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Βεζένκοβ 25 (6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 12 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη), Πιτερς 12 (4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 12 (7 ριμπάουντ), Χολ 12 (7 ριμπάουντ,2 κλεψίματα), Φουρνιέ 3 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρτίζαν: 16/35 δίποντα, 6/29 τρίποντα, 16/19 βολές, 29 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 6 επιθετικά), 13 ασίστ, 6 κλεψίματα, 9 λάθη, 2 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 23/35 δίποντα, 16/36 τρίποντα, 10/15 βολές, 45 ριμπάουντ (35 αμυντικά – 10 επιθετικά), 28 ασίστ, 5 κλεψίματα, 8 λάθη, 2 μπλοκ.