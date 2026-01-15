Παρτιζάν – Ολυμπιακός ανάλυση: Το στατιστικό που δείχνει πως λειτουργεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν σίφουνας από το Βελιγράδι, διαλύοντας την τραγική Παρτιζάν με 104-66 για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μία επαγγελματική νίκη, βασιζόμενη στη γνωστή «συνταγή» της σκληρής «ερυθρόλευκης» άμυνας, που συνδυάστηκε από εξαιρετική «εκτέλεση» από τα 6,75, σωστή κυκλοφορία της μπάλας και απόλυτη κυριαρχία στον τομέα των ριμπάουντ.

Άλλωστε η Παρτιζάν, η οποία βρίσκεται σε διαρκή βαθμολογική «βύθιση» μετά την «έξοδο» του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και αγωνίστηκε δίχως τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς, δεν φάνταζε «εμπόδιο» για τον συγκεντρωμένο Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να κάνει ροτέισον, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, με τον Βεζένκοφ να ξεχωρίζει με 25 πόντους και όλους τους υπόλοιπους να έχουν καλή εικόνα.

Το στατιστικό που ξεχώρισε

Η εικόνα του αγώνα δεν χρήζει ιδιαίτερης κριτικής, μιας και ο σοβαρός Ολυμπιακός κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο παρκέ από τα πρώτα λεπτά κόντρα σε μία διαλυμένη Παρτιζάν, η οποία παραπαίει αγωνιστικά και διοικητικά.

Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από το παιχνίδι είναι το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε τους 11 από τους 12 παίκτες στο ρόστερ ή αν θέλετε καλύτερα δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής μόνο στον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Και οι 11 παίκτες του Ολυμπιακού που αγωνίστηκαν σημείωσαν τουλάχιστον 2 πόντους, ενώ όλοι τους είχαν τουλάχιστον 1 ασίστ, φτάνοντας στο σύνολο τις 28.

Πρόκειται για ένα στατιστικό που μαρτυρά το ομαδικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, του οποίου οι παίκτες θυσιάζουν τα προσωπικά στατιστικά για το καλό της ομάδας. Κι αυτό είναι ένα επίτευγμα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος πάντα δημιουργεί καλοδουλεμένα σύνολα με την ταυτότητα του Έλληνα προπονητή.