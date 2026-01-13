Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα της 22ης αγωνιστικής της Euroleague

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Οι ρέφερι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Σαούλιους Ράκις (Λιθουανία) ορίστηκαν να διευθύνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για την Euroleague.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (14/1/2025) στις 20:30.

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη δεύτερη σερί νίκη του στην Euroleague κόντρα στην πιο ντεφορμέ ομάδα της διοργάνωσης, η οποία δεν μπορεί να βρει λύσει στα εσωτερικά της προβλήματα, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.