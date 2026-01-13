Αθλητικά

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα της 22ης αγωνιστικής της Euroleague

Εκτός έδρας αποστολή για τους Πειραιώτες στην Euroleague
Ο Σάσα Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Σάσα Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Οι ρέφερι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Σαούλιους Ράκις (Λιθουανία) ορίστηκαν να διευθύνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για την Euroleague.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (14/1/2025) στις 20:30.

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη δεύτερη σερί νίκη του στην Euroleague κόντρα στην πιο ντεφορμέ ομάδα της διοργάνωσης, η οποία δεν μπορεί να βρει λύσει στα εσωτερικά της προβλήματα, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

