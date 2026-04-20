Παρτίζαν σε ΠΑΟΚ για τα 100 του χρόνια: «Εμείς και οι οπαδοί μας συνδεόμαστε με αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρινή φιλία»

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και η Παρτίζαν -ένας σύλλογος που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον “δικέφαλο του Βορρά”- του ευχήθηκε “χρόνια πολλά” για την ιστορική αυτή ημέρα.

Η Παρτιζάν έκανε τη Δευτέρα (20.04.2026) σχετική ανάρτηση στα social media για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ και μάλιστα έκανε και αναφορά στις αδερφικές σχέσεις που έχουν οπι οπαδοί των δυο ομάδων.

Το μήνυμα των “ασπρόμαυρων” του Βελιγραδίου:

“Η Παρτίζαν συγχαίρει την ΠΑΟΚ για τα 100α γενέθλια.

Με τα χρόνια, οι ομάδες και οι οπαδοί μας συνδέονται με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινή φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα. Για αυτόν τον λόγο, δεν βλέπουμε αυτό το ιωβηλαίο από απόσταση. Συμμεριζόμαστε ειλικρινά τη χαρά σας εδώ στο Βελιγράδι.

FK Partizan čestita 100 godina postojanja Fudbalskog kluba PAOK!



Tokom godina, naši klubovi i navijači povezani su uzajamnim poštovanjem, iskrenim prijateljstvom i istim crno-belim bojama – zbog toga je ovaj jubilej važan i našem klubu i iskreno delimo vašu radost ovde u… pic.twitter.com/YOvYtQi4wT — FK Partizan (@FKPartizanBG) April 20, 2026

Χρόνια πολλά!“.