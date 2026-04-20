Παρτίζαν σε ΠΑΟΚ για τα 100 του χρόνια: «Εμείς και οι οπαδοί μας συνδεόμαστε με αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρινή φιλία»

Το μήνυμα της ομάδας του Βελιγραδίου στα social media
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και η Παρτίζαν -ένας σύλλογος που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον “δικέφαλο του Βορρά”- του ευχήθηκε “χρόνια πολλά” για την ιστορική αυτή ημέρα.

Η Παρτιζάν έκανε τη Δευτέρα (20.04.2026) σχετική ανάρτηση στα social media για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ και μάλιστα έκανε και αναφορά στις αδερφικές σχέσεις που έχουν οπι οπαδοί των δυο ομάδων.

Το μήνυμα των “ασπρόμαυρων” του Βελιγραδίου:

“Η Παρτίζαν συγχαίρει την ΠΑΟΚ για τα 100α γενέθλια.

Με τα χρόνια, οι ομάδες και οι οπαδοί μας συνδέονται με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινή φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα. Για αυτόν τον λόγο, δεν βλέπουμε αυτό το ιωβηλαίο από απόσταση. Συμμεριζόμαστε ειλικρινά τη χαρά σας εδώ στο Βελιγράδι.

Χρόνια πολλά!“.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
112
102
92
92
