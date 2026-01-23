Παρτιζάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101: Απίστευτη ανατροπή από το -27 για τους Σέρβους και αδιανόητο κάζο για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής Euroleague σημειώθηκε στο Βελιγράδι, με την Παρτιζάν να επικρατεί της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 104-101 στην παράταση, για την 24η αγωνιστική.

Απίστευτο δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, όσο ο τρόπος που ήρθε αυτό. Η Χάποελ Τελ Αβίβ προηγήθηκε με 27 πόντους (37-64) στην τρίτη περίοδο και όμως κατάφερε να χάσει.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία φιγουράρει στην κορυφή της Euroleague, τα έκανε όλα λάθος, δίνοντας δικαιώματα στην Παρτιζάν, η οποία έκανε μία ασύλληπτη ανατροπή και κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση (88-88) με τρίποντες βόμβες των Μαρίνκοβιτς και Λάκιτς.

Εκεί, η Παρτιζάν, με την ψυχολογία στα ύψη, κατάφερε να πάρει τη νίκη, παρότι έδειξε αυτοκτονικές τάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στο 16-7 υποχώρησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία παραμένει στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague, αλλά με συγκάτοικο τη Φενέρμπαχτσε.

Στο 8-16 ανέβηκε η Παρτιζάν, η οποία δεν έχει πλέον κάποιο στόχο στη διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-27, 35-56, 63-73, 88-88 (κ.α.), 104-101.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Οσετκόφσκι 7 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 κλεψίματα), Μαρίνκοβιτς 12 (4/8 τρίποντα), Ποκουσέβσκι, Μπράουν 13 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ασίστ), Πέιν 19 (5/7 δίποντα), Μπόνγκα 10 (4/9 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάκιτς 15 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζεκίρι 7, Φερνάντο 14 (5/6 δίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Καλάθης 7 (3/3 δίποντα, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη).

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 11 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/6 βολές), Τζόουνς 16 (1/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπλέικνι 13 (3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές), Πάλατιν, Μάλκολμ 7 (1), Οντιάσε 4, Μίτσιτς 19 (1/3 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 6 λάθη), Γουέινραϊτ 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα0, Οτούρου 24 (10/11 δίποντα, 4/5 βολές), Μάνταρ 2.

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρτίζαν: 24/39 δίποντα, 12/34 τρίποντα, 20/22 βολές, 37 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 23 ασίστ, 13 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 15 λάθη, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Χάποελ Τελ Αβίβ: 21/36 δίποντα, 13/31 τρίποντα, 20/27 βολές, 32 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 8 επιθετικά), 20 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 17 λάθη, 22 φάουλ.