Παρτιζάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101: Απίστευτη ανατροπή από το -27 για τους Σέρβους και αδιανόητο κάζο για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη

Οι Σέρβοι έριξαν τη βόμβα της 24ης αγωνιστικής της Euroleague
Ο Νικ Καλάθης με τη φανέλα της Παρτιζάν
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής Euroleague σημειώθηκε στο Βελιγράδι, με την Παρτιζάν να επικρατεί της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 104-101 στην παράταση, για την 24η αγωνιστική.

Απίστευτο δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, όσο ο τρόπος που ήρθε αυτό. Η Χάποελ Τελ Αβίβ προηγήθηκε με 27 πόντους (37-64) στην τρίτη περίοδο και όμως κατάφερε να χάσει.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία φιγουράρει στην κορυφή της Euroleague, τα έκανε όλα λάθος, δίνοντας δικαιώματα στην Παρτιζάν, η οποία έκανε μία ασύλληπτη ανατροπή και κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση (88-88) με τρίποντες βόμβες των Μαρίνκοβιτς και Λάκιτς.

Εκεί, η Παρτιζάν, με την ψυχολογία στα ύψη, κατάφερε να πάρει τη νίκη, παρότι έδειξε αυτοκτονικές τάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στο 16-7 υποχώρησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία παραμένει στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague, αλλά με συγκάτοικο τη Φενέρμπαχτσε.

Στο 8-16 ανέβηκε η Παρτιζάν, η οποία δεν έχει πλέον κάποιο στόχο στη διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-27, 35-56, 63-73, 88-88 (κ.α.), 104-101.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Οσετκόφσκι 7 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 κλεψίματα), Μαρίνκοβιτς 12 (4/8 τρίποντα), Ποκουσέβσκι, Μπράουν 13 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ασίστ), Πέιν 19 (5/7 δίποντα), Μπόνγκα 10 (4/9 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάκιτς 15 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζεκίρι 7, Φερνάντο 14 (5/6 δίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Καλάθης 7 (3/3 δίποντα, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη).

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 11 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/6 βολές), Τζόουνς 16 (1/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπλέικνι 13 (3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές), Πάλατιν, Μάλκολμ 7 (1), Οντιάσε 4, Μίτσιτς 19 (1/3 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 6 λάθη), Γουέινραϊτ 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα0, Οτούρου 24 (10/11 δίποντα, 4/5 βολές), Μάνταρ 2.

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρτίζαν: 24/39 δίποντα, 12/34 τρίποντα, 20/22 βολές, 37 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 23 ασίστ, 13 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 15 λάθη, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Χάποελ Τελ Αβίβ: 21/36 δίποντα, 13/31 τρίποντα, 20/27 βολές, 32 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 8 επιθετικά), 20 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 17 λάθη, 22 φάουλ.

Ο αείμνηστος «στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμης Δομάζος
