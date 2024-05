Πάτρικ Μπέβερλι: Ο λόγος που ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς πέταξε τη μπάλα σε φίλη των Ιντιάνα Πέισερς

Ο Πάτρικ Μπέβερλι είχε μια απαράδεκτη συμπεριφορά στο game 6 των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ιντιάνα Πέισερς, πετώντας μια μπάλα κατά μιας οπαδού των γηπεδούχων, λίγο πριν την ολοκλήρωση του ματς και τον αποκλεισμό των Ελαφιών”.

Περίπου δυόμισι λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, με τους Μιλγουόκι Μπακς να έχουν χάσει κάθε ελπίδα για νίκη και τους Ιντιάνα Πέισερς να έχουν προκριθεί στον επόμενο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ, ο Πάτρικ Μπέβερλι επιβεβαίωσε τη φήμη του κακού παιδιού που έχει στο ΝΒΑ.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού πέταξε με δύναμη την μπάλα πάνω σε μια γυναίκα στις πρώτες σειρές, κοντά στον πάγκο των Μπακς, δεχόμενος έντονη κριτική στη συνέχεια από τα social media και τους τηλεσχολιαστές.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, τα… αίματα άναψαν και ένας οπαδός των Πέισερς φώναξε “Cancún…Cancún on 3”. Ο οπαδός αυτός ήθελε να πικάρει τους παίκτες των φιλοξενούμενων, λέγοντάς τους ότι θα πάνε για πρόωρες διακοπές, αφού το Cancun είναι διάσημο θέρετρο για το καλοκαίρι.

altercation between pat bev and pacers fans behind the bench pic.twitter.com/dfQpqSBv33