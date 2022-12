Ο Πελέ και ο Μαραντόνα αποτέλεσαν τους δύο μεγαλύτερους θρύλους του ποδοσφαίρου. Αμφότεροι δεν είναι πλέον μαζί μας.

Η συνύπαρξη του Πελέ με τον Μαραντόνα σε τηλεοπτική εκπομπή πριν από πολλά χρόνια έμεινε στην ιστορία, όπως και οι κεφαλιές που έκαναν.

Οι σχέσεις των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών ήταν άριστες, γεγονός που φάνηκε και από την κοινή παρουσία της σ’ εκείνη την εκπομπή.

Αμφότεροι μιλούσαν για την τεράστια καριέρα τους, μέχρι την στιγμή που ο Μαραντόνα είπε στον Πελέ πως “ένα όνειρό μου είναι να κάνω κάποιες κεφαλιές μαζί σου”.

Γεγονός που θα δείτε παρακάτω:

Maradona to Pele: “A dream of mine is to do a couple of headers with you.” pic.twitter.com/s53VhQHxZz