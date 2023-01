Το λαϊκό προσκύνημα στο σορό του Πελέ συνεχίζεται στη Βραζιλία, αλλά δυστυχώς το κλίμα κατάνυξης και θλίψης που επικρατεί αμαυρώνουν πολλά παρατράγουδα. Και μάλιστα παρατράγουδα με πρωταγωνιστές όχι όποιους κι όποιους, αλλά τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τις κόρες του μύθου του ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος της UEFA,Τζιάνι Ιφαντίνο, έβγαζε σέλφι πάνω από τη σορό του Πελέ εν μέσω του λαϊκού προσκυνήματος για τον αείμνηστο Βραζιλιάνο θρύλο της μπάλας στο γήπεδο της Σάντος. Φωτογραφίες έβγαζαν και οι κόρες του θρυλικού ποδοσφαιριστή, ενώ η μια εξ αυτών χαμογελούσε λες και ήταν σε γιορτή και όχι στην κηδεία του πατέρα της.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ήθελε να απαθανατίσει τη στιγμή πάνω από τη σορό του Πελέ και δεν δίστασε να πάρει το κινητό του ανά χείρας πάνω από το φέρετρο και να βγάλει σέλφι την ώρα του λαϊκού προσκυνήματος. Το τραγικό ήταν πως έβγαζε χαμογελαστός τις σέλφι. Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι δέχτηκε να βγάλει σέλφι πάνω από τη σορό του Πελέ και με άλλους ανθρώπους που ήταν εκεί και του ζήτησαν να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία.

Το εξοργιστικό είναι ότι ο πρόεδρος της UEFA είχε πει στις δηλώσεις που έκανε: «Η στιγμή είναι πολύ θλιβερή».

FIFA boss Gianni Infantino appears to take a SELFIE near Pele's open casket https://t.co/7V3k6Uk1ff