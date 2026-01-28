Αθλητικά

Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Θριαμβευτική πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup για τους Περιστεριώτες

Περιστέρι και ΠΑΟΚ στα προημιτελικά της διοργάνωσης
Ο Βασίλης Μουράτος του Περιστερίου
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Το Περιστέρι Betsson επικράτησε της Σαραγόσα με 86-70 στο κατάμεστο “Γ. Παπανδρέου” για την 4η αγωνιστική του δεύτερου γύρου του Europe Cup και εξασφάλισε την πρόκριση του στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου διπλασίασε τις νίκες της κόντρα στην ισπανική ομάδα, με το Περιστέρι Betsson να κλειδώνει τη δεύτερη θέση στον όμιλο του αλλά και το εισιτήριο για τους “8” της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ για τους Περιστεριώτες ήταν ο Τάι Νίκολς με 18 πόντους. 15 πόντους πρόσθεσε ο Καρντένας και 14 ο Χάρις.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-18, 38-32, 63-53, 86-70.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (3/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Κάρντενας 15 (3/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Φαν Τούμπργκεν 7 (9 ριμπάουντ), Πετράκης, Πέιν 9 (4/5 δίποντα), Μουράτος 2 (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Θωμάκος 2, Κακλαμανάκης 9 (5 ριμπάουντ), Χάρις 14 (1/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Παπαδάκης 3, Κάριους 7 (4 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς (4 ριμπάουντ).

ΣΑΡΑΓΟΣΑ (Ραμίρεζ): Ρόμπινσον 12 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σπίσου 10 (7 ασίστ), Γιούστα 16 (5 ριμπάουντ), Γκονζάλεθ 3, Φερνάντεθ 6 (5 ριμπάουντ), Σοριάνο 5, Ροντρίγκεθ 6 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπερμούδεζ, Λούκιτς, Κουμάτζε 6 (6 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου: 18/40 δίποντα, 12/28 τρίποντα, 14/21 βολές, 36 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 12 επιθετικά), 20 ασίστ, 11 λάθη, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 30 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Σαραγόσα: 18/36 δίποντα, 4/18 τρίποντα, 22/34 βολές, 38 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 11 επιθετικά), 18 ασίστ, 17 λάθη, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 25 φάουλ.

Βαθμολογία Group N

Πετκιμσπόρ 4-0
Περιστέρι Betsson 3-1
Σαραγόσα 1-3
Σάσαρι 0-4

