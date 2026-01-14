Αθλητικά

Περιστέρι – Πετκίμσπορ 61-82: Βαριά ήττα για τους Περιστεριώτες στο FIBA Europe Cup

Η κορυφή του ομίλου ανήκει πλέον στους Τούρκους
ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ
ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI

Ένα κακό διάστημα στην τρίτη περίοδο, κόστισε στο Περιστέρι την πρώτη ήττα στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ηττήθηκε με 82-61 στο «Ανδρέας Παπανδρέου» από την Αλιάγκα Πετκίμσπορ η οποία βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση του 14ου ομίλου με 3-0, ενώ οι Περιστεριώτες ακολουθούν με 2-1.

Με το Περιστέρι και την Πετκίμσπορ να ισοβαθμούν στην κορυφή, όλα έδειχναν ότι το ματς θα είναι οριακό. Κι αυτό συνέβαινε μέχρι περίπου το μέσον της τρίτης περιόδου με τους Τούρκους να έχουν «βραχεία κεφαλή» (42-44 στο 24΄).

Εκεί, όμως, οι γηπεδούχοι έπαθαν «black out» και έδωσαν το δικαίωμα την Αλίαγκα να τρέξει επί μέρους σκορ 16-3 και να ξεφύγει 45-60 λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

Από το σημείο εκείνο το Περιστέρι δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ Γιανίκ Φρανκ να «βομβαρδίζει» το καλάθι με 5/7 τρίποντα και συνολικά 29 πόντους, οι φιλοξενούμενοι αύξησαν τη διαφορά στο +20 (55-75 στο 36΄), για να φτάσουν στην επικράτηση με το τελικό 61-82 που ήταν η μέγιστη τιμή της!

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 36-40, 48-60, 61-82.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 9 (1), Καρντένας 9 (1), Βαν Τούμπεργκεν 14 (2), Πέιν 4, Ιτούνας, Μουράτος, Κακλαμανάκης 7, Χάρις 13, Κάριους 5 (1), Γιάνκοβιτς.

ΠΕΤΚΙΜΣΠΟΡ (Τζιβγίν): Γκιουλέρ, Γουϊτακερ 17 (2), Εφιανάγι, Φρανκ 29 (5), Μπλούμπεργκς 6, Κιουρτουλντούμ 8, Σονσιρμά 5 (1), Σαβ, Σαγιούς 13, Φλόιντ 4.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
118
115
92
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo