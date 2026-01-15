Πέθανε ο Άντε Γκργκούρεβιτς με θητεία σε ΑΕΚ και Άρη Betsson

Ο Άντε Γκργκούρεβιτς πέθανε σε ηλικία μόλις 50 ετών βυθίζοντας στο πένθος το ευρωπαϊκό και το ελληνικό μπάσκετ, καθώς είχε αγωνιστεί με τις φανέλες των Άρη Betsson, ΑΕΚ και την Ολυμπιάδα Πατρών.

Ο Κροάτης πρώην αθλητής άφησε το δικό του αποτύπωμα στον Άρη Betsson και την ΑΕΚ. Στην Ένωση αγωνίστηκε τη σεζόν 2006-07, ενώ στους Θεσσαλονικείς τη σεζόν 2005-06. Είχε και ένα μικρό πέρασμα από την Ολυμπιάδα Πατρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν γεννημένος στο Σπλιτ της Κροατίας, που ήταν και η ομάδα που αγωνίστηκε τις περισσότερες σεζόν της καριέρας του. Είχε αγωνιστεί επίσης στη Σκαφάτι, την Κρκα και την Αβελίνο, μεταξύ άλλων.

Οι δύο ελληνικοί σύλλογοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον πρώην αθλητή τους που έχασε τη ζωή του σε νεαρή ηλικία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Άντε Γκργκούρεβιτς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών. Ο Γκργκούρεβιτς υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

Τα συλλυπητήρια του Άρη Betsson

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Άντε Γκργκούρεβιτς. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών. Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06.

Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».