Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού

Έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας του αποχαιρέτησε ο Παναιτωλικός, αφού πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ο Διονύσης Τσάμης, βυθίζοντας στο πένθος την ομάδα του Αγρινίου.

Την είδηση του θανάτου του Διονύση Τσάμη, έκανε γνωστή ο ίδιος ο Παναιτωλικός μετά από συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, στην οποία και σημειώνει την εξαιρετική του πορεία στην ομάδα, αλλά και στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε τίτλους στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους.

Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.