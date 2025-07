Πέθανε ο Φρανκ Λέιντεν, θρυλικός προπονητής των Γιούτα Τζαζ

Ο Φρανκ Λέιντεν ο εμβληματικός προπονητής των Γιούτα Τζαζ ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην πρώτη συμμετοχή της στα playoffs του NBA, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον οργανισμό των Τζαζ, όπως και στον ευρύτερο κόσμο του NBA. «Ο Φρανκ Λέιντεν άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στους Τζαζ, στη Γιούτα και στο ΝΒΑ. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν αυτόν. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, καθώς θρηνούμε την απώλειά του και γιορτάζουμε τη ζωή του. Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα.

Γνωστός για το χιούμορ του και την ξεχωριστή του παρουσία εντός και εκτός παρκέ, ο Λέιντεν υπήρξε ο πρώτος προπονητής που καθοδήγησε τους Τζαζ στα playoffs, την περίοδο 1983-84. Κατά την οκταετή παρουσία του στον πάγκο της ομάδας (1981-1989), σημείωσε 277 νίκες — επίδοση που τον κατατάσσει στην τρίτη θέση όλων των εποχών στην ιστορία του franchise! Το 1984, τιμήθηκε διπλά, καθώς αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο NBA, όπως και παράγοντας της χρονιάς, επίτευγμα μοναδικό στην ιστορία της ομάδας.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1932, ο Λέιντεν ξεκίνησε την προπονητική του πορεία σε σχολεία και μετέπειτα στο Niagara University, όπου είχε και φοιτήσει. Το 1976 έκανε το ντεμπούτο του στο NBA ως βοηθός του Χιούμπι Μπράουν στους Ατλάντα Χοκς, ενώ το 1979 μεταπήδησε στους τότε Νιου Όρλεαν Τζαζ, αναλαμβάνοντας αρχικά χρέη general manager.

Ως πρώτος προπονητής ανέλαβε στα μέσα της σεζόν 1981-82, αντικαθιστώντας τον Τομ Νισάλκε, και έθεσε τα θεμέλια για την αγωνιστική άνοδο της ομάδας. Το 1988 αποχώρησε, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον θρυλικό Τζέρι Σλόαν, ο οποίος μετέπειτα εισήχθη στο Hall of Fame.

Ο Λέιντεν δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την ομάδα, συνεχίζοντας να την υπηρετεί από διοικητικά πόστα. Είχε ενεργό ρόλο στις ιστορικές επιλογές των Τζον Στόκτον και Καρλ Μαλόουν, οι οποίοι μετέπειτα εξελίχθηκαν σε απόλυτους θρύλους της ομάδας και του παγκόσμιου μπάσκετ.

Το 1998-99 επέστρεψε προσωρινά στους πάγκους, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία των Utah Starzz στο WNBA, ενώ το 2019 τιμήθηκε με το βραβείο Chuck Daly Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στο άθλημα.

«Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς την ιστορία των Τζαζ χωρίς τον Φρανκ Λέιντεν. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, που σήμαινε τόσα πολλά για τον οργανισμό και τους φιλάθλους μας. Η αγάπη του για το μπάσκετ φαινόταν σε όλο το ΝΒΑ και έβαλε τα θεμέλια για την επιτυχία και τη διαχρονική κληρονομιά της ομάδας», δήλωσαν οι ιδιοκτήτες της ομάδας, Ράιαν και Άσλεϊ Σμιθ.

