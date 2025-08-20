Πέθανε ο Γιώργος Αποστολόπουλος, πανελληνιονίκης του στίβου

Ο Γιώργος Αποστολόπουλος πέθανε σε ηλικία 76 ετών και άφησε “φτωχότερο” τον ελληνικό αθλητισμό, τον οποίο και τίμησε για δεκαετίες, τόσο ως αθλητής των 800 και των 1.500 μέτρων, όσο και ως προπονητής της Ολυμπιάδας Πατρών.

Έχοντας υπάρξει και ο ίδιος πρωταθλητής με την Ολυμπιάδα Πατρών και πανελληνιονίκης τη δεκαετία του ’60, ο Γιώργος Αποστολόπουλος άφησε πίσω του μεγάλη κληρονομιά για τον στίβο στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ

Έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο παλαιός πρωταθλητής της Ολυμπιάδας Πατρών, Γιώργος Αποστολόπουλος.

Ο Γιώργος Αποστολόπουλος την περίοδο του 1960 με 1970 είχε αναδειχθεί πανελληνιονίκης στα 800 μ. και 1500 μ., ενώ μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας διετέλεσε προπονητής στην Ολυμπιάδα Πατρών και ακολούθως μέλος της Τ.Ε., νυν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, αλλά και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κριτών.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και σύσσωμο το ΔΣ της ομοσπονδίας εκφράζουν τα συλλυπητήρια στους οικείους του.