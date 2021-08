Θρήνος για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την είδηση ότι ο Γκερντ Μίλερ πέθανε σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μία τεράστια καριέρα σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Ο Γερμανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην πατρίδα του, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την παρουσία του στην Μπάγερν Μονάχου και τη “Νασιοναλμανσάφτ”.

Ο Μίλερ κατέκτησε τα πάντα στην καριέρα του, ως ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών όλων των εποχών, με πάνω από 500 γκολ (566 σε 607 συμμετοχές) με τη φανέλα των “Βαυαρών”, από το 1964 έως το 1979. Το μυθικό ρεκόρ του με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν μάλιστα “έσπασε” μόλις πέρυσι στην Bundesliga, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Αντίστοιχα, ήταν και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γερμανίας (Δυτική Γερμανία τότε) για 40 χρόνια και μέχρι το 2014, οπότε και ο Μίροσλαβ Κλόζε τον προσπέρασε στη σχετική λίστα.

Συνολικά, ο Γκερντ Μίλερ κατέκτησε 14 τίτλους με την Μπάγερν Μονάχου, ενώ οδήγησε την πατρίδα του στην κορυφή τόσο της Ευρώπης (1972), όσο και του κόσμου (1974), σκοράροντας και στους δύο τελικούς για την Δυτική Γερμανία. Στην κατοχή του είχε τόσο τη “Χρυσή Μπάλα” όσο και το “Χρυσό Παπούτσι”.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μπάγερν Μονάχου, με τον πρόεδρο των Βαυαρών, Χέρμπερτ Χάινερ να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι μια θλιβερή, μαύρη ημέρα για την Μπάγερν και όλους τους φιλάθλους της. Ο Γκερντ Μίλερ, ήταν ο μεγαλύτερος επιθετικός που υπήρξε ποτέ και ένας καλός άνθρωπος, μια προσωπικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Είμαστε ενωμένοι με βαθιά θλίψη με την σύζυγό του, Ούτσι και την οικογένειά του. Χωρίς τον Γκερντ Μίλερ, η Μπάγερν δεν θα ήταν το κλαμπ που όλοι αγαπάμε σήμερα. Το όνομά του και η μνήμη του θα μείνουν για πάντα».

