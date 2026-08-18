Αθλητικά

Πέθανε ο ιδρυτής του ESPN, Μπιλ Ράσμουσεν, σε ηλικία 93 ετών

Ο θάνατος του Μπιλ Ράσμουσεν οφείλεται σε επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον
Ο Μπιλ Ράσμουσεν
Ο ιδρυτής του ESPN, Μπιλ Ράσμουσεν/ (AP Photo/Michael Dwyer, File)
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Ο Μπιλ Ράσμουσεν, ιδρυτής του ESPN, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (18/08/26) σε ηλικία 93 ετών.

Την είδηση μετέφερε το ίδιο το ESPN, στην οποία ανέφερε ότι ο θάνατος του Μπιλ Ράσμουσεν οφείλεται σε επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον, από την οποία ταλαιπωρούνταν τα τελευταία χρόνια.

«Ο Μπιλ ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος – ένας οραματιστής και καινοτόμος, που συνέλαβε την ιδέα ενός δικτύου αποκλειστικά αφιερωμένου στον αθλητισμό», δήλωσε ο πρόεδρος του ESPN, Τζίμι Πιτάρο.

Ο Ράσμουσεν είχε ως όραμα τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού δικτύου που θα εξέπεμπε όλη την ημέρα. Μία ιδιαίτερα πρωτοποριακή ιδέα για τα τέλη της δεκαετίας του 70′, η οποία αρχικά αντιμετωπίστηκε με αμφιβολίες, όμως τελικά ήρθε η δικαίωση με τη γιγάντωση του ESPN.

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Αθλητικά
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