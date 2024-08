Πέθανε ο Νικ Μιλέτι, ιδρυτής των Κλίβελαντ Καβαλίερς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Νικ Μιλέτι, ο άνθρωπος που ίδρυσε τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, “βυθίζοντας” στο πένθος την ομάδα του ΝΒΑ.

Ο Νικ Μιλέτι, ο οποίος ήταν γιος μεταναστών από τη Σικελία, ίδρυσε τους Κλίβελαντ Καβαλίερς το 1970. Είχε ηγηθεί ενός γκρουπ μετόχων, καταβάλλοντας ένα ποσό ύψους 3,7 εκατ. δολαρίων.

Μάλιστα, εκείνη ήταν η πρώτη χρονιά των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο ΝΒΑ, ενώ το 1980 πούλησε το 20% των μετοχών του έναντι 1,4 εκατ. δολαρίων.

Το 2016 είδε την ομάδα της καρδιά του να κατακτά το πρώτο της πρωτάθλημα με ηγέτη των τον Λεμπρόν Τζέιμς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

We are saddened to learn of the passing of Nick Mileti, the beloved founder whose passion and vision ignited the spirit of Cavaliers basketball in our great city. A true pioneer in the world of sports, Nick was not just a leader; he was a dreamer who transformed that dream into… pic.twitter.com/mw6QifgGEL