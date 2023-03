Θρήνος για τον θρύλο του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, καθώς πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο πατέρας του, Έρβινγκ Τζόνσον Σίνιορ.

Το γεγονός έκανε γνωστό ο ίδιος ο Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε συντετριμμένος και αποχαιρέτησε τον πατέρα του με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

«Είμαι πραγματικά συντετριμμένος. Χθες βράδυ έχασα τον πατέρα μου, Έρβινγκ Τζόνσον Σίνιορ. Ήταν ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Έκανε δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσει να προσφέρει στην οικογένειά του και δεν έβαζε ποτέ δικαιολογίες στον δρόμο του…

Τον εκτιμώ τόσο πολύ που εμφύσησε αυτή την αρετή και σε εμένα, που μου δίδαξε τη σημασία της εκπαίδευσης και της ηθικής της εργασίας, το να σέβομαι τον εαυτό μου και τους άλλους, το πώς να ντύνομαι, πώς να είμαι άντρας, να έχω αξιοπρέπεια και άλλα πολλά.

Δεν χρειάστηκε ποτέ να κοιτάξω πιο πέρα από το σπίτι μου για να βρω ένα πρότυπο. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου είπε ότι αν αφιερώσω χρόνο και δουλέψω, θα τα καταφέρω στο NBA. Ήταν μία από τις πολλές φορές που με… έδερνε στα 1vs1 παιχνίδια μας και με βοήθησαν να εξελιχθώ σαν μπασκετμπολίστας, αλλά και να γίνω πιο σκληρός πνευματικά».

Thank you, Dad. I love you forever! ❤️🕊️ pic.twitter.com/ttgWbhThfN