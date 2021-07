Θλίψη στους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου έφερε η είδηση του θανάτου Πολ Μάρινερ.

Λίγες ώρες πριν από την διεξαγωγή του τελικού του Euro 2020 μεταξύ της Αγγλίας και της Ιταλίας, το αγγλικό ποδόσφαιρο πενθεί για το θάνατο του Πολ Μάρινερ. Ο Βρετανός παλαίμαχος σέντερ φορ και μεγάλη δόξα της Ίπσουιτς “έφυγε” σε ηλικία 68 ετών.

Με την Ίπσουιτς, ο Μάρινερ είχε κατακτήσει το Κύπελλο Αγγλίας το 1978 και τρία χρόνια αργότερα (το 1981) το Κύπελλο UEFA. Είχε 35 παρουσίες και 13 γκολ με τα “τρία λιοντάρια” ενώ είχε αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας το 1980 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας το 1982.

Ως προπονητής είχε αναλάβει την Πλίμουθ και είχε περάσει τον Ατλαντικό για να καθίσει στον πάγκο της Τορόντο. Η ίδια η οικογένεια του Μάρινερ, ενημέρωσε για το θάνατο του, με μήνυμα στα social media. Με ανάρτηση της, η Ίπσουιτς δήλωσε συντετριμμένη.

We're sad to have learned that Paul Mariner, who made 35 appearances for the #ThreeLions , has passed away at the age of 68. Mariner represented England between 1977 and 1985, scoring 13 goals. Our thoughts and sympathies are with his family, friends and former clubs.

We are devastated to hear the news of the passing of Town legend Paul Mariner at the age of 68.



The thoughts of everyone at #itfc are with Paul's family and friends at this sad time.



Thank you, Paul. 💙