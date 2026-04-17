Πέθανε ο προπονητής Ραμούνας Τσβίρκα, σοκ στην Αστάνα

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η ομάδα μπάσκετ της Αστάνα, του Καζακστάν μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Λιθουανού προπονητή Ραμούνας Τσβίρκα, σε ηλικία 59 ετών.

Ο θάνατος του Ραμούνας Τσβίρκα προκάλεσε σοκ τόσο εντός της Αστάνα όσο και στο χώρο του μπάσκετ στο καζακστάν, καθώς ήρθε απρόσμενα και λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των πλέι οφ.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν διευκρινιστεί. Η Αστάνα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Λιθουανού προπονητή.

Ο Ραμούνας Τσβίρκα είχε οδηγήσει την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024, ενώ την τελευταία διετία είχε κερδίσει το βραβείο του καλύτερου προπονητή στο Καζακστάν.

Πριν μετακινηθεί στο Καζακστάν τη σεζόν 2023–24, ο Τσβίρκα είχε μια μακρά επαγγελματική καριέρα ως προπονητής στη Λιθουανία, όπου καθοδήγησε διάφορες ομάδες της πρώτης κατηγορίας για περισσότερες από 15 σεζόν, μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας το 2000.

Πλέον, η Αστάνα καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο την αγωνιστική πρόκληση των πλέι οφ, αλλά και το βαρύ συναισθηματικό φορτίο της απώλειας του προπονητή της.