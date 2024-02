Πέθανε ο Ρόμπερτ Ριντ, παλιός παίκτης του NBA

Στο πένθος βυθίστηκαν οι Χιούστον Ρόκετς και ολόκληρο το NBA, για το θάνατο του παλιού παίκτη του πρωταθλήματος, Ρόμπερτ Ριντ, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή στα 68 του χρόνια.

Ο Ρόμπερτ Ριντ ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας των Χιούστον Ρόκετς, που έφθασε για πρώτη φορά στους τελικούς του NBA, τη σεζόν 1980-1981 και στη συνέχεια ξανά τη σεζόν 1985-1986.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε επιλεχθεί στο Νο40 του ντραφτ από την ομάδα του Τέξας, ενώ στην καριέρα του στο NBA αγωνίστηκε επίσης στους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και του Φιλαδέλφεια Σίξερς.

The Fertitta Family and the Houston Rockets are deeply saddened by the passing of former player, Robert Reid, whose contributions were instrumental in guiding the Houston Rockets to their first two NBA Finals appearances in 1980-81 and 1985-86. pic.twitter.com/6fc5dyLqDA