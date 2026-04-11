Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης στα 59 του χρόνια – Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τον ΠΑΟΚ
Ο Στέφανος Μπορμπόκης
Ο Στέφανος Μπορμπόκης στην Τούμπα/ EUROKINISSI

Ο Στέφανος Μπορμπόκης πέθανε σε ηλικία 59 ετών βυθίζοντας στη θλίψη το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Το όνομα του Στέφανου Μπορμπόκη ήταν συνυφασμένο με τον ΠΑΟΚ στον οποίο πέρασε τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια, καθώς έπαιξε σε 274 παιχνίδια σημειώνοντας 39 γκολ.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης που έχασε τη μάχη με τη ζωή αγωνίστηκε στον Άρη, τον Ηρακλή και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και συνολικά ξεπέρασε τα 300 παιχνίδια καριέρας με περισσότερα από 50 γκολ.

 

Φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 29 παιχνίδια πετυχαίνοντας 6 τέρματα. Ο Στέφανος Μπορμπόκης ανήκε σε μία ποδοσφαιρική οικογένεια, και μαζί με τον αδερφό του Βασίλη, άφησαν το στίγμα τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

 

Ξεχώρισε στη δεκαετία του 1990 για την τεχνική του κατάρτιση, την εκρηκτικότητα και το εντυπωσιακό του στυλ στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας ως επιθετικός.

Η εξώδιος ακολουθία θα γίνει τη Δευτέρα του Πάσχα 13/4 στις 11πμ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo