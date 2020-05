Ο Μάρκ Μακναμάρα πέθανε σε ηλικία 60 ετών και το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί για τον χαμό του άλλοτε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και των Φιλαδέλφεια Σίξερς, που αγωνίστηκε για χρόνια και στο NBA.

Ο Μακναμάρα αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σημαντικά προβλήματα υγείας και τελικά πέθανε στα τέλη του Απριλίου, με την είδηση του θανάτου να γίνεται σήμερα γνωστή, μέσα και από σχετική ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία και αγωνίστηκε το 1991.

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε για σχεδόν μία 10ετία και στο NBA, κατακτώντας και το πρωτάθλημα τους Σίξερς το 1983, ενώ είχε πέρασμα και από τον κινηματογράφο, όπου και υποδύθηκε τον ρόλο του «Τσουμπάκα» στη θρυλική ταινία του Star Wars, «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται».

Mark McNamara, former Real Madrid and NBA center, who was also known for his substitute role of Chewbacca in Star Wars died at the age of 60



