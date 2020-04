Θρήνος στην Τσέλσι, καθώς πέθανε ένας από τους σημαντικότερους τερματοφύλακες στην ιστορία των “μπλε”, ο θρυλικός Πίτερ Μπονέτι.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πέθανε σε ηλικία 78 ετών, μετά από “μάχη” χρόνων με ανίατη ασθένεια, “βυθίζοντας” στη θλίψη, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Πίτερ Μπονέτι αγωνίστηκε συνολικά 19 χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του να φορά τη φανέλα της Τσέλσι, με την οποία είχε 729 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Λιγκ Καπ Αγγλίας και ένα Κύπελλο Κυπελλούχων το 1971 στο “Καραϊσκάκης”.

Έμεινε στην ιστορία με το ψευδώνυμο “γάτος”, ενώ ήταν διεθνής και με της Εθνική Ομάδα της Αγγλίας των Γκόρντον Μπανκς και ο Πίτερ Σίλτον.

