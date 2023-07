Ο Τρέβορ Φράνσις ένας από τους κορυφαίους Άγγλους ποδοσφαιριστές στην ιστορία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 69 ετών, βυθίζοντας στην θλίψη τον κόσμο του Βρετανικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου.

Ο Τρέβορ Φράνσις αποτέλεσε τον πρώτο παίκτη στην ιστορία που η μεταγραφή του ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ευρώ, όταν το 1978 μετέβηκε από την Μπέρμγχαμ στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Με τον σύλλογο της Νότιγχαμ κατέκτησε δυο συνεχόμενα Κύπελλα Πρωταθλητριών(σημερινό Champions League), σημειώνοντας μάλιστα το μοναδικό γκολ στη νίκη με 1-0 απέναντι στην Μάλμε.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε 52 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδας της Αγγλίας, ενώ επίσης υπήρξε προπονητής σε ομάδες της χώρας όπως η ΚΠΡ, η Σέφιλντ Γουένσντεϊ και η Κρίσταλ Πάλας.

Σύμφωνα με την οικογένεια του, ο Τρέβορ Φράνσις «έφυγε» λόγω καρδιακής προσβολής, με την Νότιχαμ Φόρεστ μάλιστα να βγάζει συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis.



A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/TRHnjr2Mmr